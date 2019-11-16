Как Коломойский и Боголюбов пытаются затянуть судебный процесс в Лондоне

Экс-владельцы "Приватбанка" просят дополнительное время для подготовки к защите в лондонском суде, где их обвиняют в мошенничестве на 2,6 миллиарда долларов.

С этим Коломойский и Боголюбов обратились к лондонскому судье, сообщает "НВ" со ссылкой на данные специализированного британского ресурса law360.co.uk.

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Издание отмечает, что экс-владельцы "Приватбанка" просят дополнительные три месяца, чтобы подготовиться к защите, после того, как "Приватбанк" выиграл апелляцию в октябре.

Так, представитель Коломойского Майкл Булс попросил судью Высшего суда Брайана Ролингса дать ему время до 25 февраля. Он заявил, что было бы "глупо", если Коломойский был бы вынужден готовиться к защите всего за 10 дней.

Однако адвокат "Приватбанка" Эндрю Хантер заявил, что "неоправданно" предполагать, будто обвиняемые еще не провели подробной подготовки к претензиям банка.

Невероятно предположить, что, решив обжаловать WFO (Всемирный ордер на арест активов) и юрисдикцию английского суда и потратить при этом огромные суммы денег, они и их адвокаты не исследовали все возможные основания для оспаривания дела по существу,

– цитирует издание слова Хантера.

15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу "Приватбанка" на решение суда первой инстанции Высшего суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка к бывшим владельцам Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Всемирный ордер на арест их активов остался в силе и Высший суд Лондона начнет полноценное рассмотрение дела.

Подробнее о решении суда:

Всемирный арест активов Коломойского продлится.

Рассмотрение данного дела подпадает под юрисдикцию Высшего суда Лондона, ведь речь идет о мошенничестве в крупных размерах.

Теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску Приватбанка по сути.

Банк может и дальше требовать от бывших владельцев возмещение полной суммы ущерба – 1,9 миллиарда долларов (вместе с процентами – 3 миллиарда долларов).

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Что известно о деле "Приватбанка"?



В декабре 2017 года национализирован Приватбанк подал иск в высший суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.



Этим иском банк добивается возмещения 1,9 миллиарда долларов + проценты, которые прежние владельцы скорее всего вывели из него накануне национализации.



Впоследствии суд арестовал активы экс-владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. В ней говорилось, что дело Приватбанка не в юрисдикции этого суда, а следовательно, он не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.