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      Як Коломойський і Боголюбов намагаються затягнути судовий процес у Лондоні

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      Коломойський і Боголюбов намагаються затягнути судовий процес у Лондоні, – ЗМІ / Колаж 24 каналу

      Ексвласники "Приватбанку" просять додатковий час для підготовки до захисту в лондонському суді, де їх звинувачують в шахрайстві на 2,6 мільярда доларів.

      Із цим Коломойський та Боголюбов звернулися до лондонського судді, повідомляє "НВ" із посиланням на дані спеціалізованого британського ресурсу law360.co.uk.

      Знайте більше: Колишній адвокат Трампа захищатиме інтереси Коломойського, – ЗМІ

      Видання зазначає, що ексвласники "Приватбанку" просять додаткові три місяці, щоб підготуватися до захисту, після того, як "Приватбанк" виграв апеляцію у жовтні.

      Так, представник Коломойського Майкл Булс попросив суддю Високого суду Брайана Ролінгса дати йому час до 25 лютого. Він заявив, що було б "нерозумно", якщо Коломойський був би змушений готуватися до захисту всього за 10 днів.

      Однак адвокат "Приватбанку" Ендрю Хантер заявив, що "невиправдано" припускати, ніби обвинувачені ще не провели докладної підготовки до претензій банку.

      Неймовірно припустити, що, вирішивши оскаржити WFO (Всесвітній ордер на арешт активів) і юрисдикцію англійського суду і витратити при цьому величезні суми грошей, вони та їхні адвокати не дослідили всі можливі підстави для заперечування справи по суті,
      – цитує видання слова Хантера.

      15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "Приватбанку" на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Всесвітній ордер на арешт їхніх активів залишився в силі і Високий суд Лондона почне повноцінний розгляд справи.

      Детальніше про рішення суду:

      • Всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться.
      • Розгляд цієї справи підпадає під юрисдикцію Високого суду Лондона, адже йдеться про шахрайство у великих розмірах.
      • Тепер суд Лондона почне розгляд за позовом Приватбанку по суті.
      • Банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків – 1,9 мільярда доларів (разом з відсотками – 3 мільярди доларів).

      Читайте також: Справу щодо "Приватбанку" передали в НАБУ, – Ситник

      Що відомо про справу "Приватбанку"?
      У грудні 2017 року націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice.

      Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації.

      Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму понад 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа Приватбанку не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк Рішення суду Велика Британія
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