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      Газовые переговоры: Россия ответила Украине на дату следующей встречи

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      Россия готова к встрече по транзиту газа 5 декабря / Фейсбук-страница "Нафтогаза"

      Российское правительство готово 5 декабря принять участие в трехсторонних переговорах по заключению нового договора о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины.

      В то же время свою готовность должны подтвердить "Нафтогаз" и "Газпром", об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, пишет "Интерфакс".

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      Накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщал, что следующие переговоры о транзите газа могут состояться 5 декабря.

      Если к этому времени готовы будут компании, мы готовы и 5 (декабря – 24 канал) провести встречу. Вопрос в том, что должны проработать специалисты,
      – сказал Новак.

      Российской министр отметил, что пока о точной дате и месте трехсторонней встречи еще не договорились.

      Украина и Россия должны заключить договор о транзите газа уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря.

      Однако действительно ли успеют стороны достичь согласия к этому времени – неизвестно. Технические консультации перенесли на несколько дней, что откладывает встречу на уровне министров – времени остается все меньше.

      Отметим, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры
      по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

      Газовые переговоры продолжаются: что нужно знать

      Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газовый контракт Нафтогаз Газ Газпром
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