Газовые переговоры: Россия ответила Украине на дату следующей встречи

Российское правительство готово 5 декабря принять участие в трехсторонних переговорах по заключению нового договора о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины.

В то же время свою готовность должны подтвердить "Нафтогаз" и "Газпром", об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, пишет "Интерфакс".

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Накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщал, что следующие переговоры о транзите газа могут состояться 5 декабря.

Если к этому времени готовы будут компании, мы готовы и 5 (декабря – 24 канал) провести встречу. Вопрос в том, что должны проработать специалисты,

– сказал Новак.

Российской министр отметил, что пока о точной дате и месте трехсторонней встречи еще не договорились.

Украина и Россия должны заключить договор о транзите газа уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря.

Однако действительно ли успеют стороны достичь согласия к этому времени – неизвестно. Технические консультации перенесли на несколько дней, что откладывает встречу на уровне министров – времени остается все меньше.

Отметим, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры

по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

Газовые переговоры продолжаются: что нужно знать

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть о 22 миллиардах долларов , которые должна Россия.

, которые должна Россия. Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.