Газові переговори: Росія відповіла Україні на дату наступної зустрічі

Російський уряд готовий 5 грудня взяти участь у тристоронніх переговорах щодо укладання нового договору про транзит російського газу через газотранспортну систему України.

Водночас свою готовність мають підтвердити "Нафтогаз" та "Газпром", про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, пише "Интерфакс".

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Напередодні міністр енергетики України Олексій Оржель повідомляв, що наступні переговори про транзит газу можуть відбутись 5 грудня.

Якщо до цього часу готові будуть компанії, ми готові і 5 (грудня – 24 канал) провести зустріч. Питання в тому, що повинні опрацювати спеціалісти,

– сказав Новак.

Російській міністр зазначив, що наразі про точну дату та місце тристоронньої зустрічі ще не домовились.

Україна і Росія мають укласти договір про транзит газу вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня.

Однак чи справді встигнуть сторони досягти згоди до цього часу – невідомо. Технічні консультації перенесли на декілька днів, що відтерміновує зустріч на рівні міністрів – часу залишається все менше.

Зазначимо, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

Газові переговори тривають: що треба знати

Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік . Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

у Росії пропонують лише на 1 рік В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів , які винна Росія.

Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.

"Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямими поставками газу.

Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.