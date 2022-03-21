Рекордное количество гумгруза пришло на Луганщину

Сегодня, 21 марта, в Луганскую область было доставлено рекордное количество гуманитарной помощи.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале Луганской ОГА. Сергей Гайдай сообщает, что завтра, 22 марта, жители Луганской области смогут получить помощь в гумштабах своих населенных пунктов.

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Сегодня мы смогли завезти рекордное количество гумгруза – пять фур, десять микроавтобусов, четыре грузовика и еще несколько автомобилей, в итоге – 200 тонн продовольствия, лекарств, средств гигиены,

– сообщили в телеграм-канале.

Также сообщается, что завтра следует ожидать очередную гуманитарную помощь по железной дороге. Сергей Гайдай отмечает, что "голода не будет", поскольку помощь в область поступает.

Видео разгрузки гуманитарной помощи:

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