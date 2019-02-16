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      Рекордное количество: сколько валюты украинцы купили онлайн за первую неделю

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      Украинцы покупают валюту онлайн
      Украинцы покупают валюту онлайн / Фото из открытых источников

      За первую неделю после вступления в силу закона Украины о валюте, который позволяет обменные операции с валютой онлайн, украинцы приобрели около 19 миллионов долларов.

      В пресс-службе Нацбанка отметили: это означает, что введенные возможности являются по-настоящему востребованными в нашей стране.

      Читайте также: Обмен валюты онлайн: как работает нововведение от Нацбанка

      "Более 30 изменений, которые вступили в действие 7 февраля вместе с Законом "О валюте и валютных операциях", являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине. Как свидетельствует статистика, в первую неделю работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными", – говорится в сообщении.

      Кроме покупки валюты онлайн, украинцы также инвестировали деньги за границу. В частности, вложили около 1,7 миллиона евро инвестиций в пределах установленных электронных лимитов.

      Всего за первый день такой валютной либерализации было приобретено более полумиллиона евро и почти два миллиона долларов.

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      Теги: Новости Украины Банки НБУ Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
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