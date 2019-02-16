Рекордна кількість: скільки валюти українці купили онлайн за перший тиждень

За перший тиждень після набуття чинності закону України про валюту, який дозволяє обмінні операції з валютою онлайн, українці придбали близько 19 мільйонів доларів.

У прес-службі Нацбанку наголосиси: це означає, що введені можливості є по-справжньому затребуваними в нашій країні.

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"Більше ніж 30 послаблень, які вступили в дію 7 лютого разом з Законом «Про валюту та валютні операції», є важливим кроком для поліпшення бізнес-клімату в Україні. Як свідчить статистика, першого тижня роботи нової ліберальної системи валютного регулювання, запроваджені можливості є по-справжньому затребуваними", – йдеться в повідомленні.

Окрім купівлі валюти онлайн, українці також інвестували гроші за кордон. Зокрема, вклали близько 1,7 мільйона євро інвестицій в межах встановлених електронних лімітів.

Загалом за перший день такої валютної лібералізації було придбано понад півмільйона євро та майже два мільйони доларів.