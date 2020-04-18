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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Рекордное количество случаев коронавируса за последние два дня: предостережение Зеленского

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      Застереження Зеленського щодо святкування Великодня / rbc.ua

      В течение 16 – 17 апреля в Украине зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Владимир Зеленский объяснил это тем, что 100 тысяч украинцев посетили службы на Вербное воскресенье. Президент обратился к гражданам с призывом праздновать Пасху дома, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь других.

      Зеленский также отметил, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять, как уберечься от инфицирования. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

      Обратите внимание Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

      За последние двое суток зафиксировали больше случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции,
      – отметил президент.

      По словам Зеленского, это связано с тем, что в минувшее воскресенье более 100 тысяч украинцев таки посетили службы в церквях. А симптомы болезни чаще всего проявляются именно на 5 – 6 день после заражения.

      "Очень надеюсь, что украинцы сознательны относительно рисков заражения на эту Пасху в церквях. "Пасха дома" – правильный ход", – добавил президент.

      Зеленский подчеркнул, что празднование Пасхи дома поможет уберечь здоровье и жизнь многих. А это даст возможность в следующем году посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений.

      Как Церковь рекомендует праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

      Обратите внимание! По состоянию на 18 апреля в Украине подтвердили 5 тысяч 106 случаев коронавируса. От болезни умерли 133 человека, вылечились – 275. В течение 16 апреля выявили 501 инфицирование COVID-19, 17 апреля – 444 новых случая.


      Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Пасха Религия Новости политики
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