Рекордное количество случаев коронавируса за последние два дня: предостережение Зеленского

В течение 16 – 17 апреля в Украине зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Владимир Зеленский объяснил это тем, что 100 тысяч украинцев посетили службы на Вербное воскресенье. Президент обратился к гражданам с призывом праздновать Пасху дома, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь других.

Зеленский также отметил, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять, как уберечься от инфицирования. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Обратите внимание Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

За последние двое суток зафиксировали больше случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции,

– отметил президент.

По словам Зеленского, это связано с тем, что в минувшее воскресенье более 100 тысяч украинцев таки посетили службы в церквях. А симптомы болезни чаще всего проявляются именно на 5 – 6 день после заражения.

"Очень надеюсь, что украинцы сознательны относительно рисков заражения на эту Пасху в церквях. "Пасха дома" – правильный ход", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что празднование Пасхи дома поможет уберечь здоровье и жизнь многих. А это даст возможность в следующем году посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений.

Как Церковь рекомендует праздновать Пасху

УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.

Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.

УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.

В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

Обратите внимание! По состоянию на 18 апреля в Украине подтвердили 5 тысяч 106 случаев коронавируса. От болезни умерли 133 человека, вылечились – 275. В течение 16 апреля выявили 501 инфицирование COVID-19, 17 апреля – 444 новых случая.



Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала