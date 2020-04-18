Рекордна кількість випадків коронавірусу за останні два дні: застереження Зеленського

Протягом 16 – 17 квітня в Україні зафіксували рекордну кількість випадків зараження коронавірусом. Володимир Зеленський пояснив це тим, що 100 тисяч українців відвідали служби на Вербну неділю. Президент звернувся до громадян зі закликом святкувати Великдень вдома, аби вберегти своє здоров’я та життя інших.

Зеленський також наголосив на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати, як вберегтися від інфікування. Про це повідомляє пресслужба Президента України.

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За останні дві доби зафіксували найбільше випадків зараження коронавірусом у порівнянні з попереднім періодом поширення інфекції,

– зазначив президент.

За словами Зеленського, це пов’язане з тим, що минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали служби у церквах. А симптоми недуги найчастіше проявляються саме на 5 – 6 день після зараження.

"Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. "Великдень вдома" – правильний хід", – додав президент.

Зеленський наголосив, що святкування Великодня вдома допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох. А це дасть можливість наступного року відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно та без обмежень.

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УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.

Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Україні підтвердили 5 тисяч 106 випадків коронавірусу. Від недуги померли 133 людини, вилікували 275. Протягом 16 квітня виявили 501 інфікування COVID-19, 17 квітня – 444 нових випадки.



Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу