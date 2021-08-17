Рекордный рост цен на сырье вызвал восстановление мировой экономики и скоро закончится

С начала 2021 года на мировых рынках начали стремительно расти цены на сырье. В частности, дорожает руда, сталь, медь, кукуруза, зерно, какао-бобы, подсолнечное масло и тому подобное.

Всего за несколько месяцев их стоимость достигла ценового максимума. Так рынки отреагировали на постепенное восстановление мировой экономики после пандемии.

"В 2021 году мировая цена на масло установила мировой рекорд. Никогда за всю историю мира такой цены не было. Из-за ажиотажа цена на 80% выше адекватной. Но сейчас уже цена на масло в мире снижается", – сказал экономист Александр Охрименко.

Почувствовать стабилизацию национальной валюты, и даже незначительное ее подорожание, позволил спрос на сырьевые товары, которые Украина экспортирует, и их более высокая стоимость. Однако в следующем году цены на сырье могут существенно снизиться, а вернутся ли к предыдущему уровню – неизвестно. Все из-за угрозы инфляции.

Это глобальный процесс в мире – раскручивание глобальной инфляции, который в основном связан с тем, что американцы напечатали очень-очень много денег для того, чтобы выйти из пандемии, чтобы противодействовать кризису. Эти деньги ушли частично или полностью ушли на финансовые рынки. Как результат – мы видим раздувание пузырьков везде. Это касается абсолютно всех сырьевых рынков,

– пояснил экономист Сергей Фурса.

Также он добавил, что ключевым вопросом все же остается проблема инфляции 2021 года. Но так и не понятно, или это вспышка, которая потом сама сойдет на нет, или долгосрочный процесс, который угрожает финансовому кризису.