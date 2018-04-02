Ректора скандального Медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову уволили

Министерство здравоохранения издало приказ уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующий приказ за подписью госсекретаря Артема Янчука. Он был подписан еще в пятницу, 30 марта.

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Екатерина Амосова в понедельник утром, 2 апреля, в ходе брифинга подписала соответствующие документы о том, что она ознакомлена с приказом. Как уточнила Амосова, приказ об ее увольнении был получен университетом в пятницу, 30 марта вечером.

Стоит отметить, комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой. Причем сама Екатерина Амосова на отчет министерства не пришла.