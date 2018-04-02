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Ректора скандального Медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову уволили

176 Читати новину українською
Екатерина Амосова
Екатерина Амосова

Министерство здравоохранения издало приказ уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующий приказ за подписью госсекретаря Артема Янчука. Он был подписан еще в пятницу, 30 марта.

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Екатерина Амосова в понедельник утром, 2 апреля, в ходе брифинга подписала соответствующие документы о том, что она ознакомлена с приказом. Как уточнила Амосова, приказ об ее увольнении был получен университетом в пятницу, 30 марта вечером.

Стоит отметить, комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой. Причем сама Екатерина Амосова на отчет министерства не пришла.

Теги: Новости Украины Новости политики Образование Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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