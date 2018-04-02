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Ректора скандального Медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову звільнили

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Катерина Амосова
Катерина Амосова

Міністерство охорони здоров'я видало наказ звільнити ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідний наказ за підписом держсекретаря Артема Янчука. Він був підписаний ще у п’ятницю, 30 березня.

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Катерина Амосова в понеділок вранці, 2 квітня, в ході брифінгу підписала відповідні документи щодо того, що вона ознайомлена з наказом. Як уточнила Амосова, наказ про її звільнення був отриманий університетом в п'ятницю, 30 березня ввечері.

Варто зазначити, комісія МОЗ визнала роботу ректора НМУ у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з Катериною Амосовою. При чому сама Катерина Амосова на звіт до міністерства не прийшла.

Теги: Новини України Новини політики Освіта Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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