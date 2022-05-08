Утратив всякую надежду похвастаться хоть какими-то военными достижениями в противостоянии с в разы меньшим противником, беспринципный агрессор может прибегнуть к привычной для него тактике: бить издали по тем, кто не сможет ответить. О нездоровом поклонении русских захватчиков культа 9 мая и вытекающих из этого для Украины угрозах читайте в эксклюзивном блиц-интервью политолога и аналитика, эксперта по социально-политическим вопросам, партнера консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна для сайта 24 канала.

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Почему россияне в путинской России продолжают жить по лекалам советской пропаганды в ее рафинированном виде?

Хотя с момента распада Советского Союза прошло уже более 30 лет, обскурантизм и маниакальное желание российского общества вернуться в "совок" не только никуда не исчезло, но и приобрело новые формы и проявления.

Попробует ли Путин утолить жажду россиян по их любимому пропагандистскому "Могу повторить" и какую опасность это будет нести для Украины?

Одним из самых мощных символов советскости, прежней славы и свершений всегда был так называемый праздник 9 мая, который во всех развитых странах скорее не праздник, а днем траура и памяти о миллионах жертв Второй мировой войны. И в этом состоит глобальное цивилизационное отличие Запада от России. Ведь, пожалуй, мало где в мире, кроме России, ценность человеческой жизни настолько низкая и незначительная, а одним из главных месседжей, которые российская пропаганда насаждает своим гражданам, является "Можем повторить".

Поэтому данным разведок о возможных обстрелах городов Украины 9 мая или возможное объявление в этот день нам войны пренебрегать точно нельзя. Я знаю, что такое развитие событий просчитывается в высших кабинетах власти. Однако важно, чтобы украинцы, уставшие от войны и привыкшие к постоянным сиренам и обстрелам, отнеслись к этому ответственно и серьезно.

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То есть 9 мая может стать в плохом смысле "красным днем" для украинцев, эта дата будет нести особую опасность?

Мы имеем дело с непредсказуемым врагом, который действует беспорядочно, жестоко и часто противоречит законам логики. И для того, чтобы нанести ракетный удар по Киеву, Николаеву или Мариуполю, ему не нужно ждать 9 мая. Жесткий авторитарный режим управления позволяет Путину принимать любые решения по своему усмотрению. А для того чтобы скормить это дерьмо россиянам, упорно работают Скабеева и Соловьев.

Но, учитывая абсолютно больную голову Путина и вымышленный мир, в котором он живет, таких обстрелов и бомбардировок 9 мая может быть еще больше.

Путин дает сигналы Западу / Фото Getty Images

Учитывая это, стоит ли искать какой-нибудь показательный символизм в планах кремлевской верхушки привлечь к их параду самолет "судного дня" – борт, на котором будет находиться военно-политическое руководство РФ в случае ядерного удара?

Поднятие в небо над Москвой спецборта Путина, который называют "самолетом судного дня", – еще одна болезненная затея российских властей.

Пропагандисты говорят, что таким образом Путин дает Западу знать о возможности использования против Украины ядерного оружия. Однако не додумываются, что, прежде всего, Путин посылает сигнал самим россиянам о том, что готов бросить их умирать от результатов своих больных действий.

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И последний вопрос, который в последние дни активно обсуждается в СМИ: объявит ли Путин Украине войну официально, чтобы привлечь к участию в ней больше "пушечного мяса" из рядов своего электората?

Что касается возможного объявления Украине войны 9 мая: с практической точки зрения такое решение Путина самоубийство и лишь ускорит падение его режима. Но Путин давно потерял чувство риска и угрозы для себя и способен во что бы то ни стало.

В то же время, я думаю, что объявление войны против Украины не даст желаемого для России результата. Ведь русский патриотизм – виртуальный. Он начинается с громких обещаний и ударов себя в грудь, однако часто на этом этапе и заканчивается.

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