"Рельсовые партизаны" в Беларуси уничтожают колеи вблизи Украины

В Беларуси граждане принялись делом противостоять российской агрессии против Украины. Люди уничтожают сигнальное оборудование железной дороги и блокируют колеи.

"Рельсовые партизаны" действуют на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей. Ответственность на себя уже взяли "Бусли ляцяць" и BYpol. Об этом сообщают белорусские силовики.

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Нападения на железную дорогу начались 28 февраля и продолжаются, в частности:

В ночь на 2 марта в Столбцах задержали мужа с женой, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.

Уже днем ​​2 марта в Жодино задержан еще один "рельсовый партизан" – мужчина 35 лет.

В МВД Беларуси отметили, что причиной этих нападений стало желание белорусского народа помочь Украине в борьбе с агрессией России. Люди готовы противостоять режиму Путина и Лукашенко, невзирая на то, что за это им грозит до 20 лет лишения свободы.

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