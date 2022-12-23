По информации белорусского проекта помощи политзаключенным, Мельник был приговорен к 16 годам лишения свободы строгого режима. Кроме того, он должен оплатить 3800 долларов, передает 24 канал.

Читайте также "Рельсовые партизаны" в Беларуси уничтожают колеи вблизи Украины

Что известно о деле Мельника

Виталий проживал в селе Хадаков в Минской области, где произошло задержание. Известно, что у него есть жена и взрослый ребенок.

Во время задержания белорусские силовики прострелили мужчине коленные суставы. Он до сих пор передвигается на костылях. В генпрокуратуре прокомментировали, что мужчина якобы мог оказать "вооруженное сопротивление".

Мельнику инкриминировали "акт терроризма", оскорбление белорусского правителя Александра Лукашенко и незаконное хранение огнестрельного оружия.

За подрывы путей белорусским партизанам грозит казнь