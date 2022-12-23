По информации белорусского проекта помощи политзаключенным, Мельник был приговорен к 16 годам лишения свободы строгого режима. Кроме того, он должен оплатить 3800 долларов, передает 24 канал.
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Что известно о деле Мельника
Виталий проживал в селе Хадаков в Минской области, где произошло задержание. Известно, что у него есть жена и взрослый ребенок.
Во время задержания белорусские силовики прострелили мужчине коленные суставы. Он до сих пор передвигается на костылях. В генпрокуратуре прокомментировали, что мужчина якобы мог оказать "вооруженное сопротивление".
Мельнику инкриминировали "акт терроризма", оскорбление белорусского правителя Александра Лукашенко и незаконное хранение огнестрельного оружия.
За подрывы путей белорусским партизанам грозит казнь
- В конце июня Следственный комитет Беларуси сообщил, что проводит расследование по делу подрывов белорусских путей вблизи границы с Украиной.
- Рельсовая война некоторых из белорусов началась с момента вторжения России в Украину. Они устанавливали специальные устройства в релейные шкафы, чтобы те по таймеру начинали сгорать изнутри.
- Таким образом, в частности, вывели из строя железнодорожные пути в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях. Это существенно ухудшало логистику русских войск, наступавших со стороны Белоруссии.
- Однако после одного из таких случаев 28 марта белорусские силовики со стрельбой задержали четырех человек. Двоих из задержанных тогда ранили. За совершение указанных действий мужчинам может грозить максимальное наказание в виде смертной казни.