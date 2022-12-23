За інформацією білоруського проєкту допомоги політв'язням, Мельника засудили до 16 років позбавлення волі суворого режиму. Крім того, він має сплатити 3800 доларів, передає 24 канал.

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Що відомо про справу Мельника

Віталій проживав у селі Хадаков Мінської області, де відбулося затримання. Відомо, що у нього є дружина і доросла дитина.

Під час затримання білоруські силовики прострелили чоловіку колінні суглоби. Він досі пересувається на милицях. У генпрокуратурі прокоментували, що чоловік нібито міг чинити "озброєний опір".

Мельнику інкримінували "акт тероризму", образу білоруського правителя Олександра Лукашенка та незаконне зберігання вогнепальної зброї.

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