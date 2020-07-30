На Полтавщине продолжается активный ремонт дорог в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Фото и видео ремонтных работ показал на своей странице в Facebook Юрий Голик.

В частности, ведется ремонт трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка (в том числе моста через реку Ворскла в районе Кобеляки-Красное), а также трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Голик также показал асфальтобетонный завод RDS в городе Решетиловка, благодаря которому ремонт идет в высоком темпе и не останавливается ни на час.

В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6 500 км дорог. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

Национальная Программа "Большая стройка", инициатором которой выступил Президент Владимир Зеленский, стартовала в Украине 1 марта. Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины.

Как сообщил Юрий Голик, все объекты "Большой стройки" теперь доступны онлайн.