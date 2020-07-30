На Полтавщині триває активний ремонт доріг в рамках Національної програми "Велике будівництво".

Фото і відео ремонтних робіт показав на своїй сторінці в Facebook Юрій Голик.

Зокрема, ведеться ремонт траси Н-31 Дніпро – Царичанка – Решетилівка (в тому числі мосту через річку Ворскла в районі Кобеляки-Красне), а також траси М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Голик також показав асфальтобетонний завод RDS в місті Решетилівка, завдяки якому ремонт йде в високому темпі і не зупиняється ні на годину.

У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Планується відремонтувати понад 6500 км доріг. Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

Національна Програма "Велике Будівництво", ініціатором якої виступив Президент Володимир Зеленський, стартувала в Україні 1 березня. Роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України.

Як повідомив Юрій Голик, всі об'єкти "Великого будівництва" тепер доступні онлайн.