Речь идет о периоде с 15 по 19 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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Что известно об ограничениях

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" будет проводить текущий ремонт дорожного покрытия с поочередным временным ограничением движения транспорта в обе стороны:

15, 16, 18 апреля с 22:00 до 6:00;

16, 17, 19 апреля с 8:00 до 17:00.

Обратите внимание! В КГВА призывают учитывать ограничения и заблаговременно планировать маршруты.

Напомним, из-за ремонтных работ с 28 марта по 1 августа частично перекрыли движение с левого на правый берег столицы на Южном мосту. Планируется восстановление железобетонной плиты, гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия в 2 этапа. Речь идет о 650-метровом участке в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе.