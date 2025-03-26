Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевавтодор".

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Что известно о ремонтных работах на Южном мосту

В "Киевавтодоре" объяснили, что ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе. Общая протяженность участка, который будут ремонтировать, составляет 650 метров.

Ограничивать движение для транспорта на этом мосту с левого на правый берег.



На Южном мосту будет продолжаться ремонт в течение 4 месяцев на одном из участков дороги / Фото "Киевавтодор"

Предполагается отремонтировать железобетонную плиту проезжей части, устроить новый гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие,

– говорится в сообщении.

Ремонтные работы будут выполнять в два этапа с поочередным ограничением движения транспорта:

1-й этап – крайней левой и частично средней полосами движения;

2-й этап – крайней правой и частично средней полосами движения.

В коммунальном предприятии напомнили, что с 2021 года Южный мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. По заключению специалистов, переход требует реконструкции с приспособлением к современным нормам и требованиям.

Поэтому в условиях имеющейся нагрузки, специалисты КП "Киевавтодормост" постоянно проводят необходимые работы на мосту и частично отремонтировали мостовое полотно.

К слову, 12 марта стало известно, что Южный мост частично открыли для движения всего транспорта. Сейчас ехать по переходу автомобилям можно с левого на правый берег Киева.