Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на комунальне підприємство "Київавтодор".

До теми У Києві дозволили рух Південним мостом: як наразі працюватиме перехід

Що відомо про ремонтні роботи на Південному мосту

У "Київавтодорі" пояснили, що обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.

Обмежуватимуть рух для транспорту на цьому мосту з лівого на правий берег.



На Південному мосту триватиме ремонт впродовж 4 місяців на одній із ділянок дороги / Фото "Київавтодор"

Передбачається відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття,

– мовиться у повідомленні.

Ремонтні роботи виконуватимуть у два етапи з почерговим обмеженням руху транспорту:

1-й етап – крайньою лівою та частково середньою смугами руху;

2-й етап – крайньою правою та частково середньою смугами руху.

У комунальному підприємстві нагадали, що з 2021 року Південний міст перебуває в обмежено працездатному стані. За висновками фахівців, перехід потребує реконструкції з пристосуванням до сучасних норм і вимог.

Тож в умовах наявного навантаження, фахівці КП "Київавтошляхміст" постійно проводять необхідні роботи на мості та частково відремонтували мостове полотно.

До слова, 12 березня стало відомо, що Південний міст частково відкрили для руху всього транспорту. Наразі їхати переходом автівкам можна з лівого на правий берег Києва.