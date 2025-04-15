Йдеться про період з 15 до 19 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Що відомо про обмеження

Комунальна корпорація "Київавтодор" проводитиме поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони:

15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;

16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.

Зверніть увагу! У КМВА закликають враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути.

Нагадаємо, через ремонтні роботи з 28 березня по 1 серпня частково перекрили рух з лівого на правий берег столиці на Південному мосту. Планується відновлення залізобетонної плити, гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття у 2 етапи. Йдеться про 650-метрову ділянку в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.