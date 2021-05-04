Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин представил песню к 9 мая. Отрывок из неоднозначного клипа на нее парламентарий представил на своей странице в фейсбуке. Некоторые кадры – удивляют.

Песня, конечно, звучит на русском языке. Видеоряд длится 43 секунды.

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В клипе – фото Кузьмина с Качным и "Кроликами"

На первых же кадрах бывший заместитель генпрокурора демонстрирует посвящение "76-й годовщине великой победы" и замечает, что "никто не забыт – ничто не забыто".

После слов "память бессмертна" в видео демонстрируют пустой гранчак на военной форме Красной Армии. Рядом – довольно неожиданное фото. На фотографии изображен сам Кузьмин, еще один нардеп от ОПЗЖ Александр Качный и... юмористический дуэт "Кролики".

Обратите внимание! Дуэт "Кролики" посещал временно оккупированный Крым. Также артисты проживают и гастролируют в России.

Кузьмин говорит, что "подвиг дедов хотят уничтожить"

В своей песне Кузьмин отмечает, что около 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной армии. Нардеп сообщает, что, мол, "сегодня их называют оккупантами". Кадром из фильма, в котором есть актер Юрий Никулин, проиллюстрировали фразу: "Память о подвиге наших дедов хотят уничтожить".

Память так память. Еще посмотрим, кто кого. Деды победили и нам завещали,

– написал Кузьмин в подписи к видео.

Смотрите видео от Рената Кузьмина:

Ранее Кузьмин на рояле играл " Мурку"

Интересно, что это уже не первая попытка политика реализовать себя в музыкальной сфере. В 2011 году тогдашний заместитель генпрокурора сыграл на рояле "Мурку" под аплодисменты тогдашней "политической элиты".

Смотрите видео исполнения "Мурки":