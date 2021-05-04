Гранчак, "Кролики" та кадр з Нікуліним: Ренат Кузьмін презентував пісню до 9 травня – відео
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ренат Кузьмін представив пісню до 9 травня. Уривок з неоднозначного кліпу на неї парламентар представив на своїй сторінці у фейсбуці. Деякі кадри – дивують.
Джерело:Фейсбук Рената Кузьміна
Пісня, звісно, звучить російською мовою. Відеоряд триває 43 секунди.
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У кліпі – фото Кузьміна з Качним та "Кроликами"
На перших же кадрах колишній заступник генпрокурора демонструє присвяту "76-ій річниці великої перемоги" та зауважує, що "ніхто не забутий – ніщо не забуто".
Після слів "пам'ять безсмертна" у відео демонструють порожній гранчак на військовій формі Червоної армії. Поруч – досить неочікуване фото. На світлині зображений сам Кузьмін, ще один нардеп від ОПЗЖ Олександр Качний та… гумористичний дует "Кролики".
Кузьмін каже, що "подвиг дідів хочуть знищити"
У своїй пісні Кузьмін повідомляє, що близько 6 мільйонів українців воювали у лавах Червоної армії. Нардеп закидає, що, мовляв, "сьогодні їх називають окупантами". Кадром з фільму, на якому зображений актор Юрій Нікулін, проілюстрували фразу: "Пам'ять про подвиг наших дідів хочуть знищити".
Пам'ять – так пам'ять. Ще подивимося, хто кого. Діди перемогли і нам заповідали,
– написав Кузьмін у дописі до свого дивного відео.
Дивіться нове скандальне відео від Рената Кузьміна:
Раніше Кузьмін на роялі грав "Мурку"
Цікаво, що це вже не перша спроба політика реалізувати себе у музичній сфері. У 2011 році тодішній заступник генпрокурора заграв на роялі "Мурку" під аплодисменти тодішньої "політичної еліти".
Дивіться відео виконання "Мурки":
Що відомо про Рената Кузьміна?
Був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України – 2013 – 2014 роки, першим заступником генпрокурора – 2010 – 2013 роки. Саме під керівництвом Кузьміна направили до суду справи проти Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. Був оголошений у розшук Генпрокуратурою та МВС, згодом знятий з розшуку. Чинний нардеп від ОПЗЖ. Член комітету Верховної Ради з питань інформаційної та гуманітарної політики.
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