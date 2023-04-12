Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, большая часть российского золота лежит в хранилищах США.
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Российские активы следует передать в фонд Украины
Жданов отметил, что Россия сохраняет очень много движущихся и недвижимых активов в странах Запада. Если страна-агрессорка все-таки распадется, все конфискованное имущество можно передать в фонд Украины.
Если Россия развалится, тогда вопрос конфискации активов, которые принадлежат России на территории стран Запада, автоматически отпадет. Все активы будут конфискованы и переданы в фонд Украины для выплаты репараций. Для нас это был бы лучший вариант,
– убежден он.
Военный эксперт подчеркнул, что также в странах Запада расположены здания посольств, культурных центров, принадлежащих России. Он добавил, что большая часть российского золота хранится в хранилищах США.
Жданов о репарациях от России: смотрите видео
Мир хочет, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины
- The New York Times пишет, что Всемирный банк обнародовал оценку ущерба, причиненного Украине из-за агрессии России, и цена восстановления нашего государства составляет до 411 миллиардов долларов. Мир считает, что страна-агрессорка должно заплатить за совершенное.
- Мир уже поддерживает, что нужно конфисковать примерно 300 миллиардов долларов активов российского Центрального банка, которые западные банки заморозили после вторжения. К тому же, Евросоюз также заявил о желании использовать средства Кремля для оплаты реконструкции Украины.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который председательствует в Совете Европейского Союза, заявил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. По его словам, реализация этого принципа на практике непростая. Кристерссон отметил, что это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, и сейчас для этого не существует прямой модели.
- В то же время чиновники США и других стран высказались более скептически. После визита в Киев министр финансов Джанет Йеллен заявила о значительных юридических препятствиях. Правительство Швейцарии считает, что конфискация частных российских активов у банков нарушит конституцию Швейцарии, а также международные соглашения.