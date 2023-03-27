Мир уже поддерживает, что нужно конфисковать примерно 300 миллиардов долларов активов российского Центрального банка, которые западные банки заморозили после вторжения. К тому же Евросоюз также заявил о желании использовать средства Кремля для оплаты реконструкции Украины.

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Как мир поддерживает, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, председательствующий в Совете Европейского Союза, заявил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. По его словам, реализация этого принципа на практике непростая.

Это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, и сейчас для этого не существует прямой модели,

– отметил Кристерссон.

Чиновники США и других стран высказались более скептически. После визита в Киев министр финансов Джанет Йеллен заявила о значительных юридических препятствиях. Правительство Швейцарии считает, что конфискация частных российских активов у банков нарушит конституцию Швейцарии, а также международные соглашения.

Йеллен утверждала, что арест счетов России может подорвать веру в доллар. Может случиться, что иностранные страны неохотнее будут хранить деньги в банках США или избегать инвестиций, опасаясь, что они могут быть конфискованы.

Есть также обеспокоенность, что конфискация подорвет веру в систему международных законов и соглашений, которые западные правительства отстаивают больше всего.

Однако разрушение Россией инфраструктуры Украины, обвинение Владимира Путина в военных преступлениях и трудности экономического давления на Россию, в то время как спрос на ее энергоносители и другие экспортные товары остается высоким, делают эту идею более популярной.

Университетский профессор конституционного права в Гарварде Лоуренс Трайб считает, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях дает президенту США полномочия конфисковывать суверенные российские активы и перепрофилировать их для Украины.

Трайб признает, что расчеты по влиянию на доллар или инвестированные активы, в конце концов, будут иметь для политиков большее значение, чем юридические. Однако он считает эти более широкие политические проблемы неубедительными. Он также считает, что эти миллиарды гораздо важнее как средство сдерживания или наказания, чем выдвижение обвинений в военных преступлениях.

Зеленский о восстановлении Украины

Недавно президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка. Они обсудили действующие программы поддержки для Украины. По словам нашего лидера, во время встречи сосредоточились на восстановлении – на всем том, что нужно сделать во многих украинских городах и селах, подвергшихся террористическим ударам оккупанта.

"Жилые дома, социальная инфраструктура, экономическая основа жизни – все это нужно восстанавливать. И я благодарю партнеров за понимание, что время и координация усилий имеют критическое значение", – отметил Зеленский.