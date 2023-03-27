Світ вже підтримує, що треба конфіскувати приблизно 300 мільярдів доларів активів російського Центрального банку, які західні банки заморозили після вторгнення. До того ж Євросоюз також заявив про бажання використати кошти Кремля для оплати реконструкції України.

До теми Скільки коштів потрібно для відбудови України: оцінка Світового банку

Як світ підтримує, щоб Росія заплатила за відновлення України

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який головує в Раді Європейського Союзу, заявив, що Росія повинна заплатити за відновлення України. За його словами, реалізація цього принципу на практиці є непростою.

Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, і наразі для цього не існує прямої моделі,

– зазначив Крістерссон.

Посадовці США та інших країнах висловилися більш скептично. Після візиту до Києва міністр фінансів Джанет Єллен заявила про значні юридичні перешкоди. Уряд Швейцарії вважає, що конфіскація приватних російських активів у банків порушить конституцію Швейцарії, а також міжнародні угоди.

Єллен стверджувала, що арешт рахунків Росії може підірвати віру в долар. Може статись, що іноземні країни більш неохоче зберігатимуть гроші в банках США або уникатимуть інвестицій, побоюючись, що вони можуть бути конфісковані.

Є також занепокоєння, що конфіскація підірве віру в систему міжнародних законів і угод, які західні уряди відстоюють найбільше.

Однак руйнування Росією інфраструктури України, звинувачення Владіміра Путіна у воєнних злочинах та труднощі економічного тиску на Росію, в той час як попит на її енергоносії та інші експортні товари залишається високим, роблять цю ідею більш популярною.

Університетський професор конституційного права в Гарварді Лоуренс Трайб вважає, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження дає президенту США повноваження конфісковувати суверенні російські активи та перепрофілювати їх для України.

Трайб визнає, що розрахунки щодо впливу на долар або інвестовані активи, зрештою, матимуть для політиків більше значення, ніж юридичні. Однак він вважає ці ширші політичні проблеми непереконливими. Він також вважає, що ці мільярди є набагато важливішими як засіб стримування чи покарання, ніж висунення звинувачень у воєнних злочинах.

Зеленський про відновлення України

Нещодавно президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку. Вони обговорили чинні програми підтримки для України. За словами нашого лідера, під час зустрічі зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта.

"Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення", – зауважив Зеленський.