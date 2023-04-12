Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, більша частина російського золота зберігається у сховищах США.
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Російські активи потрібно передати у фонд України
Жданов зазначив, що Росія зберігає дуже багато рухомих та нерухомих активів у країнах Заходу. Якщо країна-агресорка все-таки розпадеться, то усе конфісковане майно можна передати у фонд України.
Якщо Росія розпадеться, тоді питання конфіскації активів, які належать Росії на території країн Заходу, автоматично відпаде. Всі активи будуть конфісковані та передані у фонд України для виплати репарацій. Для нас це був би найкращий варіант,
– переконаний він.
Військовий експерт підкреслив, що також у країнах Заходу розташовані будівлі посольств, культурних центрів, які належать Росії. Він додав, що більша частина російського золота зберігається у сховищах США.
Жданов про репарації від Росії: дивіться відео
Світ хоче, щоб Росія заплатила за відновлення України
- The New York Times пише, що Світовий банк оприлюднив оцінку шкоди, завданої Україні через агресію Росії, і ціна відновлення нашої держави становить до 411 мільярдів доларів. Світ вважає, що країна-агресорка має заплатити за скоєне.
- Світ вже підтримує, що треба конфіскувати приблизно 300 мільярдів доларів активів російського Центрального банку, які західні банки заморозили після вторгнення. До того ж Євросоюз також заявив про бажання використати кошти Кремля для оплати реконструкції України.
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який головує в Раді Європейського Союзу, заявив, що Росія повинна заплатити за відновлення України. За його словами, реалізація цього принципу на практиці є непростою. Крістерссон зазначив, що це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, і наразі для цього не існує прямої моделі.
- Натомість посадовці США та інших країн висловилися більш скептично. Після візиту до Києва міністр фінансів Джанет Єллен заявила про значні юридичні перешкоди. Уряд Швейцарії вважає, що конфіскація приватних російських активів у банків порушить конституцію Швейцарії, а також міжнародні угоди.