Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, більша частина російського золота зберігається у сховищах США.

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Російські активи потрібно передати у фонд України

Жданов зазначив, що Росія зберігає дуже багато рухомих та нерухомих активів у країнах Заходу. Якщо країна-агресорка все-таки розпадеться, то усе конфісковане майно можна передати у фонд України.

Якщо Росія розпадеться, тоді питання конфіскації активів, які належать Росії на території країн Заходу, автоматично відпаде. Всі активи будуть конфісковані та передані у фонд України для виплати репарацій. Для нас це був би найкращий варіант,

– переконаний він.

Військовий експерт підкреслив, що також у країнах Заходу розташовані будівлі посольств, культурних центрів, які належать Росії. Він додав, що більша частина російського золота зберігається у сховищах США.

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