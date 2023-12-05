Это можно увидеть на примере харьковского лицея "Спасатель", репортаж из которого для 24 Канала сделала корреспондентка Анна Черненко. По ее наблюдению, многие ученики этого учебного заведения видят свое будущее в службе для Украины и ее граждан.

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Из-за близости к российской границе, все обучение в лицее "Спаситель" проходит офлайн. Бомбоубежище в учебном заведении также есть, но в нем можно находиться только временно. И только в отдельных случаях в лицее проводят привычные офлайн-занятия, в том числе и касательно профессиональной ориентации.

"За несколько дней до полномасштабного вторжения мы были на похожем уроке безопасности, и тогда школьники воспринимали это совсем иначе. На нем дети слушают и понимают, что полученные знания о минной безопасности или наложении турникета могут им понадобиться уже через несколько минут", – поделилась корреспондентка.

Большое количество харьковских детей в течение длительного времени видело войну своими глазами, и это оказывает большое влияние на то, каким они видят свое будущее, в том числе и профессиональное. Многие ученики лицея отмечают, что в военное время люди часто нуждаются в помощи – и это лучше всего, что они могут сделать для страны сейчас.

Меня поразило, когда лектор рассказывал ученикам о минах отложенного действия (ПТМ-1С, запрещенных более чем в 160 странах мира – 24 Канал), а кто-то из ребят говорит, что такие мины были возле моего дома,

– рассказала Черненко.

Также ученики лицея "Спаситель" ценят то, что могут получить практические знания в рамках таких уроков, ведь в обычных школьных дисциплинах подобную информацию подают в основном теоретически. Самыми полезными для реалий Харьковщины они называют противопожарную и минную безопасность, а также – основы психологии.

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