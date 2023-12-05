Це можна побачити на прикладі харківського ліцею “Рятувальник”, репортаж із якого для 24 Каналу зробила кореспондентка Анна Черненко. За її спостереженням, багато учнів цього навчального закладу бачать своє майбутнє в службі для України та її громадян.

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Через близькість до російського кордону, все навчання у ліцеї "Рятівник" відбувається офлайн. Бомбосховище в навчальному закладі також є, але в ньому можна перебувати лише тимчасово. І лише в окремих випадках в ліцеї проводять звичні офлайн-заняття, зокрема й щодо професійної орієнтації.

"За кілька днів до повномасштабного вторгнення ми були на схожому безпековому уроці, і тоді школярі сприймали це зовсім інакше. На ньому діти слухають і розуміють, що отримані знання про мінну безпеку або накладання турнікету можуть їм знадобитися вже за декілька хвилин", – поділилась кореспондентка.

Велика кількість харківських дітей протягом тривалого часу бачила війну власними очима, і це має великий вплив на те, яким вони бачуть своє майбутнє, зокрема і професійне. Багато учнів ліцею наголошують, що у воєнний час люди часто потребують допомоги – і це найкраще, що вони можуть зробити для країни зараз.

Мене вразило, коли лектор розповідав учням про міни відкладеної дії (ПТМ-1С, заборонені в понад 160 країнах світу – 24 Канал), а хтось із хлопців каже, що такі міни були біля мого дому,

– розповіла Черненко.

Також учні ліцею “Рятівник” цінують те, що можуть отримати практичні знання в межах таких уроків, адже у звичайних шкільних дисциплінах подібну інформацію подають здебільшого теоретично. Найкориснішими для реалій Харківщини вони називають протипожежну та мінну безпеку, а також – основи психології.

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