Ранок 4 січня в Харкові був спокійним також завдяки роботі артилеристів 13 бригади спеціального призначення НГУ "Хартія", які відпрацювали по позиціях ворога з італійської гаубиці Melara. Вони, як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, буквально закривають собою місто.

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"Посвята" артилериста

У складі бригади є бійці, які прийшли на службу з самого початку повномасштабного вторгнення, а також є ті, хто не так давно пройшов бойове злагодження. В бригаді є традиція після здійснення першої бойової роботи, проводити своєрідний "ритуал посвяти" в артилеристи.

Після того як боєць здійснив свій перший постріл з гармати, Моцарт, командир артбатареї, проводить цей умовний "ритуал". Він бере рукою бойовий порох з відпрацьованої гільзи артилерійського снаряда та бруднить нею обличчя молодого бійця.

Кожен боєць кожного підрозділу в артдивізіоні проходить бойове злагодження після першої бойової роботи,

– пояснює командир артбатареї 13 бригади спеціального призначення НГУ "Хартія".

До слова, родина бійця, який проходив "посвяту", не так давно повернулася до Харкова з евакуації з іншої країни. Тепер вони всі разом живуть в одному з дуже розбитих районів міста.

"Тому цей чоловік буквально захищає свою родину і всіх нас", – наголосила Анна Черненко.

Цього не можна допускати

Навіть ті, хто прийшов у військо нещодавно, прекрасно розуміють, що ворога треба стримувати, щоб запобігти його руху вглиб української території. Що ж говорити про досвідчених військових, які цілком усвідомлюють наслідки гіпотетичного наступу ворога.

Зараз не можна допускати прориву російських військ вглибину нашої території – до Харкова. Тому що потім буде складно їх вибити,

– зауважив артилерист бригади з позивним Гумі.

Таку ж думку має командир артбатареї Моцарт, який наголошує на тому, що Росію не можна підпускати до жодного великого обласного центру.

Я сам з Дніпра, але побачивши Харків, закохався в це місто. Чим далі триматимемо росіян – тим краще буде для всіх,

– впевнений він.

Також Моцарт додав, що мобілізація триває, і підрозділи відчувають суттєву допомогу щодо поповнення особового складу.

Кожного місяця прибувають, проте менше мотивовані, ніж ті, що були мобілізовані у 2022 – 2023 роках. Проте через певний час хлопці потрошку мотивуються, побачивши, те, що відбувається довкола. Вони дуже добре працюють і навіть перші до мене підходять і кажуть: "Давай нам роботу",

– наголосив командир артбатареї 13 бригади спеціального призначення НГУ "Хартія".

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, що ворогу мав завдання до 1 листопада 2024 року зайти на лівобережну Куп'янщину – Куп'янськ-Вузловий. Однак Сили оборони не тільки надійно закрили цей відтинок фронту, також вони відтіснили противника з ряду займаних позицій і надійно там закріпилися.