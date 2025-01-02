Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в етері національного маратону.

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Що відомо про підготовку кругової оборони Балаклії та Ізюма

Олег Синєгубов розповів, що заходи з укріплення оборони у Харківській області, зокрема в Ізюмі та Балаклії, є частиною планових заходів, передбачених для зміцнення обороноздатності регіону.

Знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це – побудова фортифікаційних споруд, це – кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма,

– зазначив він.

Посадовець також підкреслив, що він не може казати, на якому етапі, перебуває побудова цих фортифікаційних споруджень, однак наголосив, що адміністрація виконує покладені на неї завдання.

Синєгубов розповів, що частину робіт виконують самі військові. Зрештою глава Харківської ОВА зауважив, що там роботи йдуть за планом і їх повністю контролюють наші військові.

До слова, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні з фронту 1 січня розповіли, що ворог сім разів атакував українські укріплення на Куп'янському напрямку в районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки. На момент публікації зведення п'ять боєзіткнень ще тривали.