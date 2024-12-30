Втім, за 8 місяців росіянам не вдалося досягти на тому напрямку поставлених Путіним цілей. Ворог вклинився в українську оборону Вовчанська і застряг там, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Окупанти розчарували очільника Кремля

28 і 29 грудня окупаційні війська продовжували атакувати на північному сході від Харкова в районі Гатища і Вовчанська. Втім, їм не вдалося досягти жодного підтвердженого просування.

Російські воєнкори скаржаться, що вороже угруповання "Північ" упродовж багатьох місяців веде позиційні бої біля Вовчанська, так і не виконавши завдання, яке поставив Путін. Ймовірно, що у наступному році загарбники й надалі продовжуватимуть спроби втілити наказ диктатора.

До слова, у ДПСУ зауважили, що штурмові дії противника у Вовчанська та на його околицях спрямовані на те, щоб перетнути річку Вовча. Цього не можна дозволити зробити ворогові, адже це створить передумови для створення так званої буферної зони, аби росіянам було легше обстрілювати Харків. Окрім цього, ворог таким чином хоче отримати можливість просування на Куп'янськ.

Так, військові розповіли, що перед росіянам поставили завдання вийти на Куп'янськ-Вузловий до Нового року. Наразі окупанти зазнають невдачі.