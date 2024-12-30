Впрочем, за 8 месяцев россиянам не удалось достичь на том направлении поставленных Путиным целей. Враг вклинился в украинскую оборону Волчанска и застрял там, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Оккупанты разочаровали главу Кремля

28 и 29 декабря оккупационные войска продолжали атаковать на северо-востоке от Харькова в районе Гатища и Волчанска. Им не удалось достичь ни одного подтвержденного продвижения.

Российские военкоры жалуются, что вражеская группировка "Север" на протяжении многих месяцев ведет позиционные бои у Волчанска, так и не выполнив задачу, которую поставил Путин. Вероятно, что в следующем году захватчики и в дальнейшем будут продолжать попытки воплотить приказ диктатора.

К слову, в ГПСУ заметили, что штурмовые действия противника у Волчанска и в его окрестностях направлены на то, чтобы пересечь реку Волчья. Этого нельзя позволить сделать врагу, ведь это создаст предпосылки для создания так называемой буферной зоны, чтобы россиянам было легче обстреливать Харьков. Кроме этого, враг таким образом хочет получить возможность продвижения на Купянск.

Так, военные рассказали, что перед россиянами поставили задачу выйти на Купянск-Узловой до Нового года. Пока оккупанты терпят неудачу.