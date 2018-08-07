Репортаж с передовой: вблизи оккупированной Горловки не утихают обстрелы

На передовой не утихают обстрелы: трое наших военных получили ранения. Российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных Сил. Из крупнокалиберных минометов били возле Авдеевки и Гнутова. Традиционно неспокойно было и вблизи оккупированной Горловки.

Враг там, кроме того, что не умолкает, так еще и использует старую тактику – ведет обстрелы с позиций, обустроенных между жилыми домами. Направляясь на позицию ВСУ, через поле виднеется захваченный врагом поселок. Весь вечер и ночь враг обстреливал наших защитников. К утру бойцы заставили вражеские пулеметы и снайперские винтовки замолчать. Именно эти два вида вооружения работают вместе.

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"Маскируют свои выстрелы из снайперских винтовок пулеметными очередями из какой-то разнообразного стрелкового оружия, которое находится у них на позициях. В "двоечках", в "троечках" работают снайперы", – отметил военнослужащий Королевской бригады ВСУ Захар.

Такие обстрелы бойцы называют тишиной. Хотя во время так называемого хлебного перемирия она довольно призрачная. Часто подключаются гранатометы, иногда и большие калибры.

"Минометы их работали неделю назад. Пристреливались, буквально падало-прилетало осколочное", – рассказал военнослужащий Королевской бригады ВСУ Дмитрий.

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Продолжая свою подлую тактику, враг располагает огневые точки посреди села. Это легко заметить невооруженным глазом. При том, эта подконтрольная врагу деревня не пустая, там живут люди.

Они спокойно работают, зная, что украинская армия не даст ответ врагу по мирному населению. Наши же защитники уже неоднократно показали: и без артподготовки умеют выбить врага из поселка и вернуть его под контроль Украины. Стоит только дождаться приказа.