Репортаж з передової: поблизу окупованої Горлівки не вщухають обстріли

На передовій не вщухають обстріли: троє наших військових зазнали поранень. Російські найманці 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних Сил. З великокаліберних мінометів гатили біля Авдіївки та Гнутового. Традиційно неспокійно було і поблизу окупованої Горлівки.

Ворог там, окрім того, що не змовкає, та ще й використовує стару тактику – веде обстріли з позицій, облаштованих між житловими будинками. Прямуючи на позицію ЗСУ, через поле видніється захоплене ворогом селище. Весь вечір і ніч ворог обстрілював наших захисників. До ранку бійці змусили ворожі кулемети та снайперські гвинтівки замовчати. Саме ці два види озброєння працюють разом.

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"Маскують свої постріли зі снайперських гвинтівок кулеметними чергами з якоїсь різноманітної стрілецької зброї, яка знаходиться у них на позиціях. В "двоєчках", в "троєчках" працюють снайпери", – зазначив військовослужбовець Королівської бригади ЗСУ Захар.

Такі обстріли бійці називають тишею. Хоча під час так званого хлібного перемир'я вона досить примарна. Часто підключаються гранатомети, іноді й більші калібри.

"Міномети їхні працювали тиждень тому. Пристрілювались, буквально падало-прилітало осколкове", – розповів військовослужбовець Королівської бригади ЗСУ Дмитро.

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Продовжуючи свою підлу тактику, ворог розташовує вогневі точки посеред села. Це легко помітити неозброєним оком. При тому, це підконтрольне ворогу село не пусте, там живуть люди.

Вони спокійно працюють, знаючи, що українська армія не дасть відповідь ворогу по мирному населенню. Наші ж захисники вже неодноразово показали: і без артпідготовки вміють вибити ворога із селища та повернути його під контроль України. Варто лиш дочекатись наказу.