"Свобода" по-русски: в оккупированных районах развернулась новая волна наказаний и преследований

Как сообщает Петр Андрющенко из Центра изучения оккупации, на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей захватчики возбудили очередные уголовные и административные дела против гражданских лиц.

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Дела за службу в батальоне и видеозаписи атак

В Мелитополе ФСБ сообщила о задержании 25-летнего мужчины по статье о государственной измене. По утверждению оккупантов, он собирал и передавал координаты пунктов дислокации российской военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.

В Бердянске 4 ноября подконтрольная России прокуратура передала в суд материалы в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину преследуют за службу в украинском подразделении "Айдар" в 2019–2020 годах, когда город находился под законным контролем Украины.

В то же время в Донецке оккупационная администрация готовит наказание для другого жителя города. Россияне планируют привлечь его к административной ответственности за передачу видео с последствиями недавней атаки беспилотников.

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Оккупационные власти систематически применяют нормы российского законодательства для преследования украинских граждан, распространяя действие собственных законов даже на события, которые происходили задолго до начала полномасштабного вторжения.

Особенно показательно дело жителя Бердянска. Человека преследуют за службу в воинском формировании Украины в то время, когда город находился под украинским контролем– подчеркнул Андрющенко.

Почему Россия не остановится на Донбассе?

Владимир Зеленский подчеркнул, что после оккупации Крыма западные партнеры призвали Украину не обострять ситуацию и фактически смириться с российской агрессией. Впоследствии Россия захватила часть Донбасса, однако боевые действия на Востоке продолжались, а достичь мира так и не удалось.

Президент отметил, что международная поддержка Украины начала поступать в значительных объемах лишь после полномасштабного вторжения России в 2022 году. До этого восемь лет страна оставалась под российской оккупацией, но этот длительный период не убедил мир в том, что Владимир Путин не намерен возвращать захваченные территории ли идти на уступки.