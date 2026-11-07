"Свобода" по-російськи: в окупації влаштували новий спалах покарань та переслідувань

Як повідомляє Петро Андрющенко з Центру вивчення окупації, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей загарбники відкрили чергові кримінальні та адміністративні справи проти цивільних громадян.

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Справи за службу в батальйоні та відеозаписи атак

У Мелітополі ФСБ відзвітувала про затримання 25-річного чоловіка за статтею про державну зраду. За твердженням окупантів, він збирав і передавав координати пунктів дислокації російської військової поліції в Запорізькій та Херсонській областях.

У Бердянську 4 листопада підконтрольна Росії прокуратура передала до суду матеріали щодо 51-річного місцевого жителя. Чоловіка переслідують за службу в українському підрозділі "Айдар" упродовж 2019 – 2020 років, коли місто перебувало під законним контролем України.

Водночас у Донецьку окупаційна адміністрація готує покарання для іншого містянина. Росіяни планують притягнути його до адміністративної відповідальності через передавання відео з наслідками нещодавньої атаки безпілотників.

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Окупаційна влада систематично застосовує норми російського законодавства для переслідування українських громадян, поширюючи дію власних законів навіть на події, що відбувалися задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Особливо показова справа бердянця. Людину переслідують за службу у військовому формуванні України в той час, коли місто перебувало під українським контролем– наголосив Андрющенко.

Чому Росія не зупиниться на Донбасі?

Володимир Зеленський наголосив, що після окупації Криму західні партнери закликали Україну не загострювати ситуацію та фактично змиритися з російською агресією. Згодом Росія захопила частину Донбасу, однак бойові дії на Сході тривали, а досягти миру так і не вдалося.

Президент зауважив, що міжнародна підтримка України почала надходити в значних обсягах лише після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. До цього вісім років країна залишалася під російською окупацією, але цей тривалий період не переконав світ, що Володимир Путін не має наміру повертати захоплені території чи йти на поступки.