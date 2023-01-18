Об этом Столтенберг сообщил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он объяснил, почему ради мира нужно вооружение.

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Это переломный момент в войне и необходимо значительно увеличить поддержку Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня,

– объяснил он.

Генсек НАТО также отметил, что между странами Альянса проходят консультации по предоставлению Украине танков. В этом контексте он приветствовал решение Великобритании отправить Киеву танки Challenger 2.

Путин должен потерпеть поражение в войне

Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается больше в системах ПВО и бронетехники, а также боеприпасах, запасных частях и возможностях технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

Он сказал, что ситуация на фронте стабилизировалась за последние недели, но ожесточенные бои в городе Бахмут на Востоке показали, почему важно увеличить количество вооружения для поддержки Украины.

Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен осознать, что не может победить на поле,

– резюмировал Столтенберг.