Решающий момент: Трюдо объявил досрочные парламентские выборы в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении внеочередных выборов. Они состоятся 20 сентября. Это почти на 2 года раньше, чем должно было бы быть.

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поддержала инициативу Трюдо о роспуске парламента. Поэтому анонсировали 44 федеральных выборов.

Ранее Трюдо объявит о внеочередных выборах в Канаде, – СМИ

Оппозиция была против

Оппозиция досрочных выборов не поддержала. Призвали, чтобы Саймон отклонила предложение Трюдо. Политические оппоненты говорят, что якобы премьер инициировал выборы из-за собственных политических интересов.

Предвыборная кампания продлится 36 дней.

Зачем нужны досрочные выборы

Следующие выборы должны состояться в октябре 2023 года. Однако СМИ пишут, что целью Трюдо является получить большинство мест в парламенте. Чтобы достичь цели, Трюдо хочет использовать факт успешной вакцинации в Канаде, ведь страна вошла в список лидеров по количеству привитых.

Сам премьер отмечает, что "канадцам нужно выбрать, как страна завершит борьбу с COVID-19".

Какие настроения у электората

Сейчас Либеральная партия, которую представляет Трюдо, лидирует в социологических опросах – почти 36%. Этого достаточно, чтобы сформировать правительство большинства.

Генеральный директор Abacus Data Дэвид Колетто говорит, что около 46% канадцев в последних опросах считают, что страна движется в правильном направлении. Это самый высокий показатель за последние 5 лет.

У оппозиции же, как утверждают СМИ, меньшие шансы. Например, на выборы идут консерваторы. Однако их новый лидер Эрин О'Тул мало известен избирателям.