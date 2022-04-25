Решала задачи и любила шоколад: в Японии умерла самая старая жительница планеты

В понедельник, 25 апреля, стало известно о смерти самой старой жительницы планеты. Ею была 119-летняя японка Кейн Танака.

Женщина родилась 2 января 1903 в юго-западном регионе Фукуока в Японии. Кейн Танака пережила две мировых войны, а свои последние дни доживала в доме для людей преклонного возраста.

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Любила шоколад и настольные игры

В доме для людей пожилого возраста ей нравилось играть в настольные игры. Не отказывалась она и от решения математических задач. А еще женщина любила газированные напитки и шоколад.

В молодости Танака вела предпринимательскую деятельность. Она продавала лапшу и держала магазин рисовых пирожных. Вышла замуж она в 1922 году. В счастливом браке с Хидео Танакой она родила четырех детей, а пятого – усыновила.



Кейн Танака вышла замуж в 1922 году и родила четырех детей.

Хотела участвовать в эстафете передачи огня на Олимпиаде

Женщина планировала воспользоваться инвалидной коляской. С ее помощью она могла бы поучаствовать в эстафете передачи огня на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Но, к сожалению, пандемия не позволила ей это сделать.

Самым старым человеком она была признана в 2019 году. Тогда Танаку спросили, в какой момент она была счастлива в своей жизни. Она ответила, что сейчас.

В последнее время женщина просыпалась в 06:00. А после обеда изучала математику и занималась каллиграфией.

Одним из любимых развлечений Кейн является игра в "Отелло". И она стала экспертом в классической настольной игре, часто побеждая персонал дома отдыха,

– говорится в Книге Рекордов Гиннеса.

Данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что в Японии проживает старейшее население мира. Приблизительно 28% перешли отметку в 65 лет.

Отметим, что старейшим человеком, которого официально проверили представители Книги Рекордов Гиннеса, была француженка Жанна Луиза Кальман. Она умерла в возрасте 122 лет и 164 дней в 1997 году.

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