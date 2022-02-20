Мы все живем в парадигме сложных решений. Коварных планов. Сложных конструкций. Но в реальности все оказывается намного проще.

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Фейки Кремля и боевиков

Вот желание Путина показать свою силу. Он же отправил ответ на ответ на ультиматум России. Ответ на то, как Запад послал его. Вот исполнители на местах, которые придумывают операцию "бросок мангуста".

Они не заморачиваются. Они стреляют по детскому садику и говорят, что коварные украинцы обстреляли бедных жителей Донбасса. А когда выясняется, что снаряд прилетел на территорию Украины, подконтрольную территорию, они просто меняют показания и говорят, что коварные украинские фашисты обстреляли сами себя. Ну как уже все было с MH-17. И просто продолжают читать сценарий.

Где написано, что после обстрела коварных украинских фашистов, надо начинать эвакуацию жителей Донбасса. И плевать, что обстрела не было. В сценарии написано, а продюсер не вникает в детали. Он занят.

И надо начать эвакуацию. И появляется видео с призывом реагировать на коварные действия фашистов. И не беда, что видео записано за 2 дня до того, как эти чертовы коварные Фашисты начали что-то делать. Кино малобюджетное и продюсер опять закрывает глаза. И процесс идет.

И что-то взрывается. И не беда, что взрывают сами у себя. Ведь можно показать горящие шины и разбитые стекла. Чертовы фашисты. И не беда, что эти чертовы фашисты говорят, кричат, показывают, что они даже не думают что-то делать. И не беда, что Байден и Ко давно озвучили этот сценарий. Эти фашисты начинают атаковать как раз тогда, когда на границе в полной боевой готовности стоит половина российской армии. Ну логично же. Но кино малобюджетное. А значит продолжаем снимать.

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А дальше? А черт его знает

Продюсер ведь не сказал о финале. То ли кровавый финал с вторжением большой армии. Конечно же, с благородной целью наказать злых фашистов. То ли сохранение лица главного продюсера и спасение от коварных фашистов территории ОРДЛО путем их признания, с попутной бомбежкой Воронежа…

Неважно. Фильм малобюджетный. А значит зритель схавает любой вариант.

Даже когда сценарий писали на коленке, выпивая слишком много водки в процессе и все это придумал в прокуренной кухне толстый мужик в дырявой майке, пересмотревший в детстве мультиков по Киплингу про "Рики-Тики-Тави" и теперь называющий свой шедевр "Бросок мангуста".

Судя по всему, недостатки сценария решили компенсировать спецэффектами, но и тут, как это часто бывает с фильмами, которые снимаются за бюджетные деньги, большую часть суммы украли. И приходится купать кота в пиве, а взрывать не дорогой внедорожник, а старый уазик.

Даже обидно, если это кино – начало большой войны. Если это так, то делается оно с огромным не уважением к зрителю. Никто даже не пытается заставить вас поверить. Всегда неприятно, когда тебя обманывают. Но когда делают это так откровенно, то неприятно вдвойне.

Мы видели только начало фильма

Пока мы видели только начало фильма. И выключить телевизор или уйти из кинотеатра мы, увы, не можем. Этот продюсер, с его бездарными сценаристами, плохими актерами, подобранными на улице, взяли весь мир в заложники. Что будет дальше – остается только гадать.

Может нам предложили новый казус Белли, казус "Рики-Тики-Тави", а может мы выдохнем, когда увидим, что просто продюсер ищет повод признать ОРДЛО и все это лишь дешевое сопровождение. Нам очень, отчаянно, хочется в это верить. Но готовиться нам надо к худшему. Передавая привет тем депутатам, которые еще недавно называли западные СМИ фейкометами. Интересно, извиняться ли они.

И если худшее сбудется, то снова-таки обидно. Дождавшись конца олимпиады, Путин, похоже, снова принял решение атаковать в красивую дату. То ли 20.02.2022, то ли 22.02.2022. И вдвойне обидно, что решение атаковать твою страну, судя по всему, принял даже не полоумный диктатор, а какой-то шаман-нумеролог, с которым этот полоумный диктатор сверяет свои ходы.

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