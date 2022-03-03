По его словам, никто не считает, что немцы помогли украинцам "слишком поздно или слишком мало".

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Оружие от Германии Украине

В преддверии минэкономики Германии одобрило поставки Украине зенитных ракет из бывших запасов вооруженных сил Германской демократической республики.

Также в среду в Украину прибыло противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, Нидерланды и Эстония получили разрешение от Германии на поставку в Украину оружия немецкого производства из запасов ГДР.

В то же время в России сразу возмутились и пригрозили Берлину "горячей войной". Впрочем, как видим, в Бундестаге угроз Кремля не испугались.

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