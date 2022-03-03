За його словами, ніхто не вважає, що німці допомогли українцям "надто пізно чи надто мало". Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню.

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"Німеччина не могла б запобігти війні навіть якби зброю поставили ​​раніше", – сказав Шольц.

Зброя від Німеччини Україні

Напередодні мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні зенітних ракет із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки.

Також у середу до України прибула протитанкова зброя та зенітно-ракетні комплекси.

Крім того, Нідерланди та Естонія отримали дозвіл від Німеччини на постачання в Україну зброї німецького виробництва з запасів НДР.

Крім того, Німеччина спрямувала зенітно-ракетні комплекси Patriot у сусідню з Україною Словаччину.

Водночас у Росії одразу обурилися й пригрозили Берліну "гарячою війною". Утім, як бачимо, у Бундестазі погроз Кремля не налякалися.

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