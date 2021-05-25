Сейчас же Министерство аграрной политики возобновило свою автономную работу. Лещенко в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказал о своей коммуникации с президентом Владимиром Зеленским.

Внимание О земле чиновничьих кланов и связь со "слугами": интервью с министром Романом Лещенко

Роман Лещенко – бывший глава Госгеокадастра. Впрочем, как он отметил, его государственная служба началась в июне 2020 года. По семейным обстоятельствам, после отмены моратория он вернулся на Черкасщину работать в полях.

Но я постоянно находился в коммуникации с президентом Украины, поскольку продолжал выполнять координационные функции в реализации земельной реформы,

– объяснил Лещенко.

Как он подчеркнул, из-за тогдашних проблем в Госгеокадастре, по общему решению президента и премьер-министра, ему поставили задачу возглавить это ведомство и "навести там порядок".

Реорганизация Госгеокадастра

По его словам, тогда же начали реорганизацию Госгеокадастра и принимали все реформаторские законы:

о геопортале открытых данных;

о пространственном планировании;

о децентрализации.

Потом, когда финализировали с Госгеокадастром, президент с премьер-министром вызвали на отчет. Тогда и обозначили новые задачи.

"Говорилось о том, что необходимо восстановить Министерство аграрной политики, поскольку решение главы правительства Гончарука об объединении министерств было ошибочным", – подчеркнул Лещенко.