Зараз же Міністерства аграрної політики відновило свою автономну роботу. Лещенко в інтерв'ю програми "Перехресний допит" розповів про свою комунікацію з президентом Володимиром Зеленським.

Увага Про землю чиновницьких кланів та зв'язок зі "слугами": інтерв'ю з міністром Романом Лещенком

Роман Лещенко – колишній голова Держгеокадастру. Втім, як він зазначив, його державна служба розпочалася в червні 2020 року. Через сімейні обставини, після скасування мораторію він повернувся на Черкащину працювати в полях.

Але я постійно перебував у комунікації з президентом України, оскільки продовжував виконувати координаційні функції в реалізації земельної реформи,

– пояснив Лещенко.

Як він наголосив, через тодішні проблеми в Держгеокадастрі, за спільним рішенням президента та прем'єр-міністра, йому поставили завдання очолити це відомство й "навести там лад".

Реорганізація Держгеокадастру

За його словами, тоді ж почали реорганізацію Держгеокадастру й походу приймали всі реформаторські закони:

про геопортал відкритих даних;

про просторове планування;

про децентралізацію.

Потім, коли фіналізували з Держгеокадастром, президент із прем'єр-міністром викликали на звіт. Тоді й окреслили нові завдання.

"Мовилось про те, що необхідно відновити Міністерство аграрної політики, оскільки рішення глави уряду Гончарука щодо об'єднання міністерств було помилковим", – наголосив Лещенко.