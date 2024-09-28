В ведомстве объяснили, что разочарованы этим. Также там объяснили свою реакцию подробнее.

Смотрите также В полиции показали последствия циничной атаки на Сумы

Россия нарушает Конституцию Украины

В МИД были вынуждены констатировать, что в тексте решения отсутствует надлежащая оценка противоправного присутствия и деятельности Российского Красного Креста на временно оккупированной части территории Украины в пределах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, а также в Автономной Республике Крым.

как неоднократно подчеркивала украинская сторона, присутствие и деятельность РЧХ на временно оккупированной Российской Федерацией части территории нашего государства является грубым нарушением Конституции, законов Украины и международного права,

– отметили там.

Это уже не впервые Красный Крест принимает неоднозначные решения. В частности, ранее на это отреагировал также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Омбудсмен передал президенту МФКК Кейт Форбс все подтверждения российских преступлений. Сейчас Федерация обнародовала отчет о деятельности российского Красного креста, где никаких преступлений "не заметили".