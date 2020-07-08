Конституционный суд 9 июля рассмотрит иск народных депутатов, которые требуют признать незаконным назначение Артема Сытника главой НАБУ. По словам юриста Центра противодействия коррупции Елены Щербан, сейчас только начинается рассмотрение дела. Но, что его гораздо быстрее назначили к рассмотрению, чем другие, показывает – решение может быть принято очень быстро.

В эфире программы "Есть вопрос" на 24 канале Елена Щербан заметила, если речь идет конректно о кадровоем решении, об указе о назначении, оно не может признаваться неконституционным. Потому что это одноразовый акт и документ.

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Впрочем заметила, то, что не может быть признано неконституционным, не означает, что КСУ не сделает этого фактически. По ее словам, очевидно, что президент и монобольшинство, получив сигнал от международных партнеров, что такое незаконное увольнение – это посягательство на институт и на институциональную независимость НАБУ, в частности, решили это сделать руками Конституционного суда.

И именно руками КСУ уволить и объяснить международным партнерам, что "это же не мы, это наш Конституционный суд так сказал",

– отметила юрист Центра противодействия коррупции.

Она объяснила, если может быть признано неконституционным положение закона о НАБУ, о том, что якобы президент не имеет полномочий по Конституции назначать, то такое решение не будет иметь обратной силы. Оно будет говорить о том, что Верховная Рада в будущем должна поправить те нормы и просто определить других субъектов, которые должны назначать. Например, Кабинет Министров.

По мнению Елены Щербан, даже если такие решения принимаются, это означает, что в будущем Рада должна во исполнение решения Конституционного суда принять новый закон, определить новую процедуру. Но это не тянет автоматического увольнения Сытника.

"Однако я не исключаю, что Конституционный суд напишет освободить и признать неконституционным именно этот указ о назначении просто для того, чтобы выполнить прихоти олигархов", – добавила она.

Также юрист рассказала, что рассмотрение дела об отставке Артема Сытника только начнется, и решение вряд ли уже будет озвучено.

Но то, что оно намного быстрее назначается к рассмотрению, чем другие дела, говорит о том, что решение может быть принято очень быстро,

- отметила Елена Щербан.

Почему Артема Сытника могут уволить с НАБУ