Конституційний суд 9 липня розгляне позов народних депутатів, які вимагають визнати незаконним призначення Артема Ситника головою НАБУ. За словами юристки Центру протидії корупції Олени Щербан, наразі лише починається розгляд справи. Але, що її набагато швидше призначили до розгляду, ніж інші, показує – рішення може бути прийнято дуже швидко.

В ефірі програми "Є питання" на 24 каналі Олена Щербан зауважила, якщо мовиться конректно про кадрове рішення, про указ про призначення, воно не може визнатися неконституційним. Тому що це одноразовий акт і документ.

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Втім зауважила, те, що не може бути визнано неконституційним, не означає, що КСУ не зробить цього фактично. За її словами, очевидно, що президент і монобільшість, отримавши сигнал від міжнародних партнерів, що таке незаконне звільнення – це посягання на інституцію і на інституційну незалежність НАБУ, зокрема, вирішили це зробити руками Конституційного суду.

І саме руками КСУ звільнити і пояснити міжнародним партнерам, що "це ж не ми, це наш Конституційний суд так сказав",

– відзначила юристка Центру протидії корупції.

Вона пояснила, якщо може бути визнане неконституційним положення закону про НАБУ, про те, що нібито президент не має повноважень за Конституцією призначати, то таке рішення не матиме зворотної сили. Воно говоритиме про те, що Верховна Рада в майбутньому повинна поправити ті норми і просто визначити інших суб'єктів, які мають призначати. Наприклад, Кабінет Міністрів.

На думку Олени Щербан, навіть якщо такі рішення приймаються, це означає, що в майбутньому Рада повинна на виконання рішення Конституційного суду прийняти новий закон, визначити нову процедуру. Але це не тягне автоматичного звільнення Ситника.

"Проте я не виключаю, що Конституційний суд напише звільнити і визнати неконституційним саме цей указ про призначення просто для того, щоб виконати забаганки олігархів", – додала вона.

Також юристка розповіла, що наразі розгляд справи про відставку Артема Ситника тільки розпочнеться, і рішення навряд чи вже буде озвучено.

Але те, що її набагато швидше призначається до розгляду, ніж інші справи, говорить про те, що рішення може бути прийнято дуже швидко,

– наголосила Олена Щербан.

Чому Артема Ситника можуть звільнити з НАБУ