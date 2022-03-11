Но при этом глава государства отметил, что Евросоюз должен сделать большее для реализации вступления Украины в союз.

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Решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии. Для реализации, для конкретных процедур Евросоюз должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины и для себя – мы это ожидаем,

– заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что европейское сообщество также ожидает большего.

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